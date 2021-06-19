Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

чик написав: cohan

чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло. чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.

разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилосьну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди