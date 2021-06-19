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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30
чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось
ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:10
cohan написав:
был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял
так а я про шо. но у меня такое впервые - грешу на бздыки фарсика в тот день.
вернут - мозг выносить умеем...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:32
clash написав: чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.
Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет
и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо.
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Maksi2
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:36
Maksi2
значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...
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чик
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20
Support BForward написав:
Добрый день! Мы - живее всех живых)
Даже и не заметил, после провала по кешбеку карта легла на полочку.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:35
Maksi2 написав: clash написав: чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.
Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет
и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо.
ну я вас поздравляю )) главное чтобы бух СЭП знал как провести у них внутри ))
а описываю свои случаи - обычно возвращаются пока из ТРЦ выйдешь, реже - пока домой доедешь, еще реже - на след день, и только в исключительных случаях - их было 2-3 за эти 4 или сколько года, приходится общаться и проходит все рефандом
а вот по заяве частичный возврат - это *удаков из Эпицентра касается, уверяли что остаток вернется на карту сам, теперь - надо заяву писать и только тогда сам
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cohan
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:59
Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.
Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна
. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.
Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления клиента по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек клиенту и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.
чик написав:Maksi2
значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...
Банальный и не предумышленный сбой.
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Maksi2
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:01
mustbe написав: anis написав:
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.
Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
Откуда данные про 0.00
Оф. Ответ банка
Рекомендовано здійснювати платіж між своїми рахунками 22.06.2021 в операційний час, а саме до 17:45.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:25
anis написав:
Оф. Ответ банка
Рекомендовано здійснювати платіж між своїми рахунками 22.06.2021 в операційний час, а саме до 17:45.
А от та кура, которая это ляпнула - она готова возместить комис, если его вдруг насчитают ? )
Впрочем - всё могло и поменяться, тестируйте
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