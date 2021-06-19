Додано: Суб 19 чер, 2021 23:59

чик написав: Maksi2

значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить... значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...

Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления клиента по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек клиенту и обещает все вернутьБанальный и не предумышленный сбой.