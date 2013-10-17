чик написав:cohan чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось
ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди
чик написав:cohan чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.
Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать.. Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо.
Maksi2 значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...
чик написав:cohan чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.
Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать.. Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо.
ну я вас поздравляю )) главное чтобы бух СЭП знал как провести у них внутри ))
а описываю свои случаи - обычно возвращаются пока из ТРЦ выйдешь, реже - пока домой доедешь, еще реже - на след день, и только в исключительных случаях - их было 2-3 за эти 4 или сколько года, приходится общаться и проходит все рефандом
а вот по заяве частичный возврат - это *удаков из Эпицентра касается, уверяли что остаток вернется на карту сам, теперь - надо заяву писать и только тогда сам
Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL. Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве. Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления клиента по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек клиенту и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.
чик написав:Maksi2 значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...
Регламент перерахування коштів при здійсненні переказу в Forward online — — — При здійсненні переказу за допомогою Forward online в операційний час (з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30) платіж перераховується в день його здійснення, в післяопераційний час (вихідні/святкові дні, робочі після 17.45, в п'ятницю після 16:30) - на наступний робочий день.