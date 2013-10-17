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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4858485948604861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

  чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.


разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось

ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:10

  cohan написав:был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял

так а я про шо. но у меня такое впервые - грешу на бздыки фарсика в тот день.
вернут - мозг выносить умеем...
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:32

  clash написав:
  чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.

если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно :lol:
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.

Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо. :!:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:36

Maksi2
значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Добрый день! Мы - живее всех живых)

Даже и не заметил, после провала по кешбеку карта легла на полочку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:35

  Maksi2 написав:
  clash написав:
  чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.

если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно :lol:
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.

Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо. :!:


ну я вас поздравляю )) главное чтобы бух СЭП знал как провести у них внутри ))

а описываю свои случаи - обычно возвращаются пока из ТРЦ выйдешь, реже - пока домой доедешь, еще реже - на след день, и только в исключительных случаях - их было 2-3 за эти 4 или сколько года, приходится общаться и проходит все рефандом

а вот по заяве частичный возврат - это *удаков из Эпицентра касается, уверяли что остаток вернется на карту сам, теперь - надо заяву писать и только тогда сам
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сильпо дал запрос в банк GET: списать столько то денег, но не получил ответ от банка: SUCCESSFUL.
Что это значит? Не трудно догадаться, что банк выдал магазину бабки покупателя - по запросу. Операция успешна. Причем дважды. Но Сильпо этого даже и не понял, он же не получил ответ от банка. Куча советчиков по всем темам финансов всем советует ждать непойми чего. А всего то нужно позвонить на горячку Сильпо и потребовать обратно свое лаве.
Через двое суток после оперции, Сильпо увидел что лаванда все таки пришла ему на счет, в соответствии с суммами из устного заяления клиента по телефону. Дык мык, Сильпо делает колбек клиенту и обещает все вернуть ВРУЧНУЮ.
  чик написав:Maksi2
значится не одинок. скоко ж сильпошники на таких сбоях имеют, ведь не каждый может обратить внимание. просто в этот день пополнял карту + сбои в работе, поэтому увидел повтор цифр, а так мог и не заметить...

Банальный и не предумышленный сбой.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:
  anis написав:Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
Откуда данные про 0.00
Оф. Ответ банка
Рекомендовано здійснювати платіж між своїми рахунками 22.06.2021 в операційний час, а саме до 17:45.
anis
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:25

  anis написав:Оф. Ответ банка
Рекомендовано здійснювати платіж між своїми рахунками 22.06.2021 в операційний час, а саме до 17:45.

А от та кура, которая это ляпнула - она готова возместить комис, если его вдруг насчитают ? )
Впрочем - всё могло и поменяться, тестируйте
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скорее всего, из FAQ на их сайте.

Регламент перерахування коштів при здійсненні переказу в Forward online
— — —
При здійсненні переказу за допомогою Forward online в операційний час (з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30) платіж перераховується в день його здійснення, в післяопераційний час (вихідні/святкові дні, робочі після 17.45, в п'ятницю після 16:30) - на наступний робочий день.
MASolomko
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