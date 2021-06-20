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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4859486048614862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:48

Однако при этом в аппке пишется "оплатите ++++.++ грн. ДО <указывается РД> чтобы остаться в льготном периоде". Употребление слова "ДО" в этом контексте ИМХО обозначает "не позже РД-1"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:12

  Flamingo написав:Однако при этом в аппке пишется "оплатите ++++.++ грн. ДО <указывается РД> чтобы остаться в льготном периоде". Употребление слова "ДО" в этом контексте ИМХО обозначает "не позже РД-1"

Ну "ДО" пишет еще куча банок, де реально "ПО" :)
Однако в ДКБО Фарса Расчетный Период (РП) длится от РД до РД(включительно) -- бомба :)
т.е. реальный грейс до 63дн, и я не советую в РД чото тратить -- спокойно мугут текущим РП провести!!
Ну а про ПП вааще ничо не сказано, просто погасить "ДО" РД.
Года 2 назад шото на ветке обсуждали по срокам погашения и даже ОфПред не смог конкретно шото сказать по срокам погашения :)
А в Выписке на мыло вааще рекомендовано за 7 дн гаситься :shock:
Вообщем зная Скунса я тож гашусь по РД-1 8)

Но новичкам везет, мож кто реально попробует протянуть по счету погашение в РД, ото герой будет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:05

Я правильно понимаю, снятие кредитных средств с КОКО-кредитки идет до 1.07 без комисии даже заграницей?
А снятие нала с КОКО-пенсионки пройдет по курсу МС и без комиссий скунса?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 18:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:снятие кредитных средств с КОКО-кредитки идет

...НЕ во льготном периоде.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:14

  Golf_streem написав:Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?

Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:36

  Golf_streem написав:Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?

А почему не потянуть?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:54

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?

Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.

Толкал на черную Моно , 4 отказа, на белую без проблем....
ROLF
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