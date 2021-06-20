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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:48
Однако при этом в аппке пишется "оплатите ++++.++ грн. ДО <указывается РД> чтобы остаться в льготном периоде". Употребление слова "ДО" в этом контексте ИМХО обозначает "не позже РД-1"
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:12
Ну "ДО" пишет еще куча банок, де реально "ПО"
Однако в ДКБО Фарса Расчетный Период (РП) длится от РД до РД(включительно) -- бомба
т.е. реальный грейс до 63дн, и я не советую в РД чото тратить -- спокойно мугут текущим РП провести!!
Ну а про ПП вааще ничо не сказано, просто погасить "ДО" РД.
Года 2 назад шото на ветке обсуждали по срокам погашения и даже ОфПред не смог конкретно шото сказать по срокам погашения
А в Выписке на мыло вааще рекомендовано за 7 дн гаситься
Вообщем зная Скунса я тож гашусь по РД-1
Но новичкам везет, мож кто реально попробует протянуть по счету погашение в РД, ото герой будет
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:05
Я правильно понимаю, снятие кредитных средств с КОКО-кредитки идет до 1.07 без комисии даже заграницей?
А снятие нала с КОКО-пенсионки пройдет по курсу МС и без комиссий скунса?
Додано: Пон 21 чер, 2021 18:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:14
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:36
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:54
Толкал на черную Моно , 4 отказа, на белую без проблем....
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