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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:48
Однако при этом в аппке пишется "оплатите ++++.++ грн. ДО <указывается РД> чтобы остаться в льготном периоде". Употребление слова "ДО" в этом контексте ИМХО обозначает "не позже РД-1"
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Flamingo
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:12
Flamingo написав:
Однако при этом в аппке пишется "оплатите ++++.++ грн. ДО <указывается РД> чтобы остаться в льготном периоде". Употребление слова "ДО" в этом контексте ИМХО обозначает "не позже РД-1"
Ну "ДО" пишет еще куча банок, де реально "ПО"
Однако в ДКБО Фарса Расчетный Период (РП) длится от РД до РД(включительно) -- бомба
т.е. реальный грейс до 63дн, и я не советую в РД чото тратить -- спокойно мугут текущим РП провести!!
Ну а про ПП вааще ничо не сказано, просто погасить "ДО" РД.
Года 2 назад шото на ветке обсуждали по срокам погашения и даже ОфПред не смог конкретно шото сказать по срокам погашения
А в Выписке на мыло вааще рекомендовано за 7 дн гаситься
Вообщем зная Скунса я тож гашусь по РД-1
Но новичкам везет, мож кто реально попробует протянуть по счету погашение в РД, ото герой будет
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Додано: Пон 21 чер, 2021 17:05
Я правильно понимаю, снятие кредитных средств с КОКО-кредитки идет до 1.07 без комисии даже заграницей?
А снятие нала с КОКО-пенсионки пройдет по курсу МС и без комиссий скунса?
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ВIВ
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Додано: Пон 21 чер, 2021 18:52
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
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Golf_streem
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:01
ВIВ написав:
снятие кредитных средств с КОКО-кредитки идет
...НЕ во льготном периоде.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:14
Golf_streem написав:
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.
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Amethyst
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:36
Golf_streem написав:
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
А почему не потянуть?
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Flamingo
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:54
Amethyst написав: Golf_streem написав:
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.
Толкал на черную Моно , 4 отказа, на белую без проблем....
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ROLF
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:16
Коллеги я чего то не знаю? ЗАЧЕМ толкать на Моню? Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае + ко всему противоречит правилу "если это бесплатно то всегда лучше по возможности тянуть сервисом получателя, чем толкать сервисом донора"
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:17
Flamingo написав:
А почему не потянуть?
Вот вот. Если есть возможность нашару сдернуть, то нуна дергать.
Это ж для гаманця приятнее
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Amethyst
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