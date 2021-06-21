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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4860486148624863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:41

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:А почему не потянуть?

Вот вот. Если есть возможность нашару сдернуть, то нуна дергать.
Это ж для гаманця приятнее :)

Поясните причину приятности? При толкании нужно только номер карты получателя ввести, при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
P.S.Через 20мин толчок прошел успешно.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае

В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
Golf_streem
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.08.20
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:53

  Golf_streem написав:
  Flamingo написав:Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае

В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)

в случае с Моней комисса нет, да и телодвижений меньше
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).

Это в первый раз.
Дальше только СВВ.
И может быть даже без подтверждения фарса.
Это если только о телодвижениях говорить.
Aktus
 
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