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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:41
Amethyst написав: Flamingo написав:
А почему не потянуть?
Вот вот. Если есть возможность нашару сдернуть, то нуна дергать.
Это ж для гаманця приятнее
Поясните причину приятности? При толкании нужно только номер карты получателя ввести, при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
P.S.Через 20мин толчок прошел успешно.
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Golf_streem
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:51
Flamingo написав:
Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае
В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
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Golf_streem
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:53
Golf_streem написав: Flamingo написав:
Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае
В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
в случае с Моней комисса нет, да и телодвижений меньше
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ROLF
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Додано: Пон 21 чер, 2021 21:13
Golf_streem написав:
при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
Это в первый раз.
Дальше только СВВ.
И может быть даже без подтверждения фарса.
Это если только о телодвижениях говорить.
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