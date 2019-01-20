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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:41
Amethyst написав: Flamingo написав:
А почему не потянуть?
Вот вот. Если есть возможность нашару сдернуть, то нуна дергать.
Это ж для гаманця приятнее
Поясните причину приятности? При толкании нужно только номер карты получателя ввести, при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
P.S.Через 20мин толчок прошел успешно.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:51
Flamingo написав:
Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае
В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:53
Golf_streem написав: Flamingo написав:
Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае
В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
в случае с Моней комисса нет, да и телодвижений меньше
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Додано: Пон 21 чер, 2021 21:13
Golf_streem написав:
при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
Это в первый раз.
Дальше только СВВ.
И может быть даже без подтверждения фарса.
Это если только о телодвижениях говорить.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 01:41
cohan написав:
ну там с кучей оговорок, и уж тем более не с нашими банками, для нащих, по идее, только страховка сработать может, опять же, если докажут что карту украли например
но переложить на продавца идея заманчивая, вообще, насколько помню, сильпо АТБ не-гуглпеевские бесконтакты ПИН запрашивают
По правилам Visa - ответственность на банке, который карту выпустил, но как банк привлечь?
1. вероятнее всего - оплаты были без ввода ПИН-кода
2. вялая реакция на запрос деталей по транзакциям - по сути саботирует поиск воров ( у банка есть номер заявления и контакты следователя ) - уже пол месяца ни слуху не духу от банка.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:10
Amethyst написав: Golf_streem написав:
Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?
Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.
Просветите, эту карту оформляют любому Клиенту без предъявления пенсионного удостоверения?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:12
Так, пенсійне не потрібно.
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