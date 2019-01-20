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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4860486148624863

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:41

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:А почему не потянуть?

Вот вот. Если есть возможность нашару сдернуть, то нуна дергать.
Это ж для гаманця приятнее :)

Поясните причину приятности? При толкании нужно только номер карты получателя ввести, при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).
P.S.Через 20мин толчок прошел успешно.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае

В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)
Golf_streem
 
Повідомлень: 113
З нами з: 06.08.20
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:53

  Golf_streem написав:
  Flamingo написав:Это ведь и просто не выгодно конкретно в этом случае

В этой же ситуации комиссии нет? Или в чем "не выгодно"? (Ваш ответ будет занесен в мою копилку знаний)

в случае с Моней комисса нет, да и телодвижений меньше
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:при стягивании -- карта/дат/свв (ИМХО).

Это в первый раз.
Дальше только СВВ.
И может быть даже без подтверждения фарса.
Это если только о телодвижениях говорить.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 01:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:ну там с кучей оговорок, и уж тем более не с нашими банками, для нащих, по идее, только страховка сработать может, опять же, если докажут что карту украли например

но переложить на продавца идея заманчивая, вообще, насколько помню, сильпо АТБ не-гуглпеевские бесконтакты ПИН запрашивают

По правилам Visa - ответственность на банке, который карту выпустил, но как банк привлечь?
1. вероятнее всего - оплаты были без ввода ПИН-кода
2. вялая реакция на запрос деталей по транзакциям - по сути саботирует поиск воров ( у банка есть номер заявления и контакты следователя ) - уже пол месяца ни слуху не духу от банка.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:10

Пенсионная карточка

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?

Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.

Просветите, эту карту оформляют любому Клиенту без предъявления пенсионного удостоверения?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так, пенсійне не потрібно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:50

  sens написав:
  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Толкнул с пенсионки на моно 200грн. Вроде прошло, но через пару минут отмена. Может кто-то знает причину?

Не любит Фарсик концы дня, недели, праздников )
Попробуйте раз 5 с интервалом 10...15 мин если не надоест. Попробуйте сменить МПС.

Просветите, эту карту оформляют любому Клиенту без предъявления пенсионного удостоверения?

так точно
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Уже почти сутки сбой в работе одного из украинских банков.

А что там на финансовых сайтах в новостях?
...
И по слову forward тоже ноль. :roll:

Зайшов на форум, дізнався про збій.
Стало дуже сумно.
А так би жив спокійно, користувався би собі картками, як і раніше...
AleksD
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  #<1 ... 4860486148624863
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