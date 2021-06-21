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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4861486248634864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это не надолго.имхо
korzviktor20
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Повідомлень: 8
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:26

  pontardawe88 написав:Самый лучший банк на сегодняшний день


а на позавчерпозавчерашний (когда там маб ломался) - нет
cohan
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:36

Ну вообще-то аббревиатура МАБ - расшифровывается как "мой Альфа банк", она ломается часто, но к скунсу никакого отношения не имеет ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6455
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
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  #<1 ... 4861486248634864
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