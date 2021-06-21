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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:22
Это не надолго.имхо
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korzviktor20
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:26
pontardawe88 написав:
Самый лучший банк на сегодняшний день
а на позавчерпозавчерашний (когда там маб ломался) - нет
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cohan
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:36
Ну вообще-то аббревиатура МАБ - расшифровывается как "мой Альфа банк", она ломается часто, но к скунсу никакого отношения не имеет
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Flamingo
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