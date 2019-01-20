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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4861486248634864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это не надолго.имхо
korzviktor20
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Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:26

  pontardawe88 написав:Самый лучший банк на сегодняшний день


а на позавчерпозавчерашний (когда там маб ломался) - нет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:36

Ну вообще-то аббревиатура МАБ - расшифровывается как "мой Альфа банк", она ломается часто, но к скунсу никакого отношения не имеет ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Ребята, подскажите, как лучше сделать. В этом месяце выбрана категория кешбека на Коммуналку. У меня сейчас использована бОльшая часть кредитного лимита. Мне на горячей линии сказали, что для оплаты коммунальных услуг нужно карту сначала пополнить до полного кредитного лимита, оно должно провестись по счету и только потом можно оплатить коммуналку. И сразу же после оплаты нужно опять до внести сумму платежа за коммуналку.

Есть ли варианты обойти полное погашение? Например, я скидываю сумму для платежа, оплачиваю и сразу же с дебетной карты КоКо перекину такую же сумму? Получится обойти или все равно получится как снятие наличных и будет комиссия?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02

  _PORT_UA написав:
Есть ли варианты обойти полное погашение? Например, я скидываю сумму для платежа, оплачиваю и сразу же с дебетной карты КоКо перекину такую же сумму? Получится обойти или все равно получится как снятие наличных и будет комиссия?

Ничего не получится. У скунса данная оплата идет по некошерному МСС 6012. То есть оплата с первого дня будет вне грейса и на нее сразу станет капать %. Вишенка на торте, что по условиям такие платежи у скунса гасятся в самую последнюю очередь. То есть чтобы вернутся в грейс и прекратить начисление %% надо только выводить карту в ноль.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:19

Ув.[/quote]Flamingo , я понял, спасибо за информацию.
А по практике не подскажите, если я скидываю с ПУМБа сегодня деньги на КоКо Кредитку, то завтра они по счету проведутся? И я смогу оплатить коммуналку, а затем с Дебетной КоКо
в этот же день докину до полной суммы кредитного лимита.
_PORT_UA
 
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