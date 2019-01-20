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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это не надолго.имхо
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:26
Додано: Вів 22 чер, 2021 15:36
Ну вообще-то аббревиатура МАБ - расшифровывается как "мой Альфа банк", она ломается часто, но к скунсу никакого отношения не имеет
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Ребята, подскажите, как лучше сделать. В этом месяце выбрана категория кешбека на Коммуналку. У меня сейчас использована бОльшая часть кредитного лимита. Мне на горячей линии сказали, что для оплаты коммунальных услуг нужно карту сначала пополнить до полного кредитного лимита, оно должно провестись по счету и только потом можно оплатить коммуналку. И сразу же после оплаты нужно опять до внести сумму платежа за коммуналку.
Есть ли варианты обойти полное погашение? Например, я скидываю сумму для платежа, оплачиваю и сразу же с дебетной карты КоКо перекину такую же сумму? Получится обойти или все равно получится как снятие наличных и будет комиссия?
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:02
Ничего не получится. У скунса данная оплата идет по некошерному МСС 6012. То есть оплата с первого дня будет вне грейса и на нее сразу станет капать %. Вишенка на торте, что по условиям такие платежи у скунса гасятся в самую последнюю очередь. То есть чтобы вернутся в грейс и прекратить начисление %% надо только выводить карту в ноль.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:19
Ув.[/quote]Flamingo , я понял, спасибо за информацию.
А по практике не подскажите, если я скидываю с ПУМБа сегодня деньги на КоКо Кредитку, то завтра они по счету проведутся? И я смогу оплатить коммуналку, а затем с Дебетной КоКо
в этот же день докину до полной суммы кредитного лимита.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:53
ну это если заморачиваться как звали папу хитлера и национальность,
а МАБ уже имя нарицательное )) хотя форвардовский МАБ в целом лучше оригинала работает, и таки да, согласен с Вами - отношения не имеет ))
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:56
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:01
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
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