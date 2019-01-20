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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:12
cohan написав:
ну ладно
"найден айфон Самсунг" подождет )
Ну, глупостей можно много разных найти.
Зачем же их плодить ?
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