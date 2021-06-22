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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:12
cohan написав:
ну ладно
"найден айфон Самсунг" подождет )
Ну, глупостей можно много разных найти.
Зачем же их плодить ?
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mustbe
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Додано: Вів 22 чер, 2021 22:43
MASolomko написав:
А почему Forward'ом не забрать с кредитки ПУМБ'а? Пока акция всё кошерно и бесплатно ) И по счету проводка будет уже сегодня.
Тому що в ПУМБі ВсеКарта, нє?
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KVV
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:04
MASolomko написав:
Пока акция всё кошерно и бесплатно )
Напомните ПЛИЗЗЗЗ сроки и условия акции.
Есть соблазн влезть в МЕГАБАНК , пока гривни не подтянулись.
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Goodman
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Додано: Вів 22 чер, 2021 23:15
KVV, якщо всеКАРТКА, то тільки штовхати. )
Goodman, до 30 серпня.
P2P-перекази й зняття кредитних коштів з карти всеМОЖУ йдуть без комісії та входять до пільгового періоду + можливо підключити розстрочку на 3 місяці безкоштовно за торгові трати від 1к грн
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MASolomko
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