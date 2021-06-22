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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4862486348644865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:12

  cohan написав:ну ладно
"найден айфон Самсунг" подождет )

Ну, глупостей можно много разных найти.
Зачем же их плодить ?
mustbe
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Повідомлень: 5605
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 590 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:43

  MASolomko написав:А почему Forward'ом не забрать с кредитки ПУМБ'а? Пока акция всё кошерно и бесплатно ) И по счету проводка будет уже сегодня.

Тому що в ПУМБі ВсеКарта, нє?
KVV
 
Повідомлень: 825
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Подякував: 35 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Пока акция всё кошерно и бесплатно )


Напомните ПЛИЗЗЗЗ сроки и условия акции.
Есть соблазн влезть в МЕГАБАНК , пока гривни не подтянулись.
Goodman
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Повідомлень: 4607
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

KVV, якщо всеКАРТКА, то тільки штовхати. )

Goodman, до 30 серпня.
P2P-перекази й зняття кредитних коштів з карти всеМОЖУ йдуть без комісії та входять до пільгового періоду + можливо підключити розстрочку на 3 місяці безкоштовно за торгові трати від 1к грн
MASolomko
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Повідомлень: 3421
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
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  #<1 ... 4862486348644865
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