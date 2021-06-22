Ну, глупостей можно много разных найти.
Зачем же их плодить ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:12
Додано: Вів 22 чер, 2021 22:43
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
KVV, якщо всеКАРТКА, то тільки штовхати. )
Goodman, до 30 серпня.
P2P-перекази й зняття кредитних коштів з карти всеМОЖУ йдуть без комісії та входять до пільгового періоду + можливо підключити розстрочку на 3 місяці безкоштовно за торгові трати від 1к грн
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:10
все верно было сказано. РД-1 не обязательно если внутри банка
РД 21
пополнить нужно в течении 22,06 до 17,45
сегодня 23 пришла уже след. смс оплата до 21,07
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, інформуємо про те, що з 26 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по дебетовим картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних)».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифу
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