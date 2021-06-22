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Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, інформуємо про те, що з 26 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по дебетовим картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних)».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифу
unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, інформуємо про те, що з 26 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по дебетовим картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних)».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифу
unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифу по картковим продуктам
Шановні клієнти, інформуємо про те, що з 26 липня 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по дебетовим картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Розмір процентів, які нараховуються на залишок власних коштів на рахунку (річних)».
Детальний перелік карткових продуктів та розмір тарифу