|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:37
malinin007 написав:
Проверю себя, задав вопрос. РД у меня 26 число, в этом месяце-суббота, то есть переносится на 25.06, как тут писали. Если я с утра 25го потяну с мони (или с пенсионки), нормально будет?
Да, нормально будет.
PS Если пенсионка ваша, то нормально и толкнуть вплоть до вечера.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 723
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1798 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n
, klug
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|95606
|11682868
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19548
|2816268
|
|
|2824
|152745
|
Сер 23 чер, 2021 10:43
cohan
|