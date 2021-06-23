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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4863486448654866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:37

  malinin007 написав:Проверю себя, задав вопрос. РД у меня 26 число, в этом месяце-суббота, то есть переносится на 25.06, как тут писали. Если я с утра 25го потяну с мони (или с пенсионки), нормально будет?

Да, нормально будет.
PS Если пенсионка ваша, то нормально и толкнуть вплоть до вечера.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:14

Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sinica написав:После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?

В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
Квесторе_поверніться
 
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