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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:37
malinin007 написав:
Проверю себя, задав вопрос. РД у меня 26 число, в этом месяце-суббота, то есть переносится на 25.06, как тут писали. Если я с утра 25го потяну с мони (или с пенсионки), нормально будет?
Да, нормально будет.
PS Если пенсионка ваша, то нормально и толкнуть вплоть до вечера.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:14
Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?
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Sinica
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:27
Sinica написав:
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
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