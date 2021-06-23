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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4864486548664867>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:37

  malinin007 написав:Проверю себя, задав вопрос. РД у меня 26 число, в этом месяце-суббота, то есть переносится на 25.06, как тут писали. Если я с утра 25го потяну с мони (или с пенсионки), нормально будет?

Да, нормально будет.
PS Если пенсионка ваша, то нормально и толкнуть вплоть до вечера.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:14

Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sinica написав:После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?

В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Sinica написав:После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?

В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.

А якою була відповідь, котру Ви сприйняли як зняття претензій?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 05:48

  Sinica написав:Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?


Ответил в личку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 06:33

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sinica написав:После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?

В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.

А якою була відповідь, котру Ви сприйняли як зняття претензій?

НЕблокування рахунків і було відповіддю...основний інтерес мало неблокування кредитки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:44

  yevgen12 написав:пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?


Да, причем оплата через Google Pay еще около 10:00 отклонялась по причине "нет связи с банком". Реально напрягает :evil:
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:54

  yevgen12 написав:пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:57

Форвард Банк Forward Bank

На главной странице приложения карты пропали, но в меню «карты» все есть, после чего и на главной появились.
alter
 
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