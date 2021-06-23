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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:37
malinin007 написав:
Проверю себя, задав вопрос. РД у меня 26 число, в этом месяце-суббота, то есть переносится на 25.06, как тут писали. Если я с утра 25го потяну с мони (или с пенсионки), нормально будет?
Да, нормально будет.
PS Если пенсионка ваша, то нормально и толкнуть вплоть до вечера.
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ramzes4
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:14
Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?
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Sinica
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:27
Sinica написав:
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04
Квесторе_поверніться написав: Sinica написав:
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
А якою була відповідь, котру Ви сприйняли як зняття претензій?
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kreuz
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Додано: Чет 24 чер, 2021 05:48
Sinica написав:
Подскажите месячные и суточные лимиты банка на СЕП по Украине через инет-банк?
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
Есть ли ограничение на снятие наличных в сутки в кассе банка?
Ответил в личку.
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jay2004
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Додано: Чет 24 чер, 2021 06:33
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: Sinica написав:
После какого оборота может возбудиться финмон банка и заблочить деньги?
В давні часи пару сотень тисяч грн в місяць було достатньо для внутрішнього фінмону...довідки з інших банків, шо там лежить трошки більше було достатньо для зняття претензій фінмону.
А якою була відповідь, котру Ви сприйняли як зняття претензій?
НЕблокування рахунків і було відповіддю...основний інтерес мало неблокування кредитки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:40
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
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yevgen12
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:44
yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
Да, причем оплата через Google Pay еще около 10:00 отклонялась по причине "нет связи с банком". Реально напрягает
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wildlynx
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:54
yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
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lamal
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:57
На главной странице приложения карты пропали, но в меню «карты» все есть, после чего и на главной появились.
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alter
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