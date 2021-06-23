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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58
lamal написав: yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
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pepe
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:20
pepe написав: lamal написав: yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:33
робив тільки що перекази з моно і назад ... усе працює, усе літає ... додаток на яблуку
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:41
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