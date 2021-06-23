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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4864486548664867

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58

  lamal написав:
  yevgen12 написав:пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали

Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
pepe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:20

  pepe написав:
  lamal написав:
  yevgen12 написав:пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали

Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?


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wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:33

робив тільки що перекази з моно і назад ... усе працює, усе літає ... додаток на яблуку
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Щойно запрацювало.
Кочевник
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 16.02.17
Подякував: 339 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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  #<1 ... 4864486548664867
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