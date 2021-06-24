Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:20
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:33
робив тільки що перекази з моно і назад ... усе працює, усе літає ... додаток на яблуку
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Щойно запрацювало.
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зеленский ввел в действие санкции против российских банков
А Форвард относиться ?
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:50
Подскажите, при р2р-переводе с карты Форварда на карту другого банка через р2р-сервис другого банка Форвард берет комиссию?
Какие есть при этом лимиты на одну операцию и в сутки на исходящий р2р через сервис другого банка?
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