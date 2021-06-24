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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58
lamal написав: yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
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pepe
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:20
pepe написав: lamal написав: yevgen12 написав:
пропали карты из форвард-онлайн. Это у всех так сейчас?
у меня тож пропали
Пока не починили
Эт только у меня время моего сообщения отстает на 1 час?
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:33
робив тільки що перекази з моно і назад ... усе працює, усе літає ... додаток на яблуку
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Додано: Чет 24 чер, 2021 11:41
Щойно запрацювало.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 18:21
Зеленский ввел в действие санкции против российских банков
А Форвард относиться ?
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super_mohito
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Додано: Чет 24 чер, 2021 18:32
super_mohito написав:
Зеленский ввел в действие санкции против российских банков
нет, только Байкалбанк и Генбанк
но Форвард именно поэтому стал закручивать гайки с финмоном, на всякий случай
а другой известный российский (не Альфа) как клал так и кладет (лямы правда не гонял, не знаю)
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cohan
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:50
Подскажите, при р2р-переводе с карты Форварда на карту другого банка через р2р-сервис другого банка Форвард берет комиссию?
Какие есть при этом лимиты на одну операцию и в сутки на исходящий р2р через сервис другого банка?
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candidat
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Додано: Чет 24 чер, 2021 21:53
candidat комиссию не берет
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Додано: Чет 24 чер, 2021 23:33
candidat написав:
Подскажите, при р2р-переводе с карты Форварда на карту другого банка через р2р-сервис другого банка Форвард берет комиссию?
Какие есть при этом лимиты на одну операцию и в сутки на исходящий р2р через сервис другого банка?
Комиссии нет. Лимит 50000 грн в сутки, до 14999 грн одна операция.
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Oktawa
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:08
Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++
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