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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4865486648674868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:22

  andreyiskra написав:Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++

Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37609
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

25-го закончился депо. А во вторник открыл счёт +++. Сегодня перекинул на не него. Но открывать депо сказали только в отделении.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 28.01.15
Подякував: 8 раз.
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  #<1 ... 4865486648674868
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