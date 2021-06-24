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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:22
andreyiskra написав:
Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++
Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:14
25-го закончился депо. А во вторник открыл счёт +++. Сегодня перекинул на не него. Но открывать депо сказали только в отделении.
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andreyiskra
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