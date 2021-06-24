Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:22
Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
25-го закончился депо. А во вторник открыл счёт +++. Сегодня перекинул на не него. Но открывать депо сказали только в отделении.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Хочу открыть депозитную карту. Читаю условия "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 15грн. Убрать или отключить это можно)?
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:44
Можно.
Скажите о своём желании сразу, переступив порог отд-я и следите за руками менагера при оформлении. В принципе, щас страхи не навязывают, но неофитов спокойно могут наколоть, особенно если и менагер тоже неофит
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:59
Amethyst спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
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