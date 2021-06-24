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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4865486648674868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:22

  andreyiskra написав:Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++

Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

25-го закончился депо. А во вторник открыл счёт +++. Сегодня перекинул на не него. Но открывать депо сказали только в отделении.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Хочу открыть депозитную карту. Читаю условия "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 15грн. Убрать или отключить это можно)?
Какао
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Но открывать депо сказали только в отделении.


Що ж вони так ігнорять депо по привабливим ставкам через ІБ?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:44

  Какао написав:Добрый день. Хочу открыть депозитную карту. Читаю условия "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 15грн. Убрать или отключить это можно)?

Можно.
Скажите о своём желании сразу, переступив порог отд-я и следите за руками менагера при оформлении. В принципе, щас страхи не навязывают, но неофитов спокойно могут наколоть, особенно если и менагер тоже неофит :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:59

Amethyst спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
Какао
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:39

  Какао написав:Amethyst спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...

Вы подписываете Анкету по продукту, там обычно уже проставлены/пропечатаны галочки по страховкам и СМС. Вот ваша задача убедить менагера в мини-отд-и эти галочки не ставить у программе при формировании заявки. Делоф-то :wink:
Если галочки таки "ой, проставились", то просто не подписывайте ту анкету, т.е. откажитесь от получения карты... ну а шо делать -- потом отказаться от страховок будет геморрно.
Хай менагер думает как по-другому повысить свой КиПиАй :lol: Кстати, один из вариантов ублажить менагера, эт оформляться без рефералки. Похоже, шо в этом случае менагеру больше бонусов капает :)

ПС. СМС-инфо можно переключить на шаровые пуши уже в апликухе.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:04

  Amethyst написав:
  Какао написав:Amethyst спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...

Вы подписываете Анкету по продукту, там обычно уже проставлены/пропечатаны галочки по страховкам и СМС. Вот ваша задача убедить менагера в мини-отд-и эти галочки не ставить у программе при формировании заявки. Делоф-то :wink:
Если галочки таки "ой, проставились", то просто не подписывайте ту анкету, т.е. откажитесь от получения карты... ну а шо делать -- потом отказаться от страховок будет геморрно.
Хай менагер думает как по-другому повысить свой КиПиАй :lol: Кстати, один из вариантов ублажить менагера, эт оформляться без рефералки. Похоже, шо в этом случае менагеру больше бонусов капает :)

ПС. СМС-инфо можно переключить на шаровые пуши уже в апликухе.


Именно так я и получал несколько раз карты. Ой не могу страховки убрать - не забираю карту вообще... На следующий день - звонок с ГЛ, забирайте уже без страховки. Вуаля, на следующий день карта без каких-либо страховок и платных услуг.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++

Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
а я и не знал шо замирала.9-го открывал по 13,а 22-го мне манагерка с порога "ой уже на 1проц меньше будет"💃
Митяйка
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