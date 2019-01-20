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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:22
andreyiskra написав:
Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++
Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 08:14
25-го закончился депо. А во вторник открыл счёт +++. Сегодня перекинул на не него. Но открывать депо сказали только в отделении.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:15
Добрый день. Хочу открыть депозитную карту. Читаю условия "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 15грн. Убрать или отключить это можно)?
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Какао
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:30
andreyiskra написав:
Но открывать депо сказали только в отделении.
Що ж вони так ігнорять депо по привабливим ставкам через ІБ?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:44
Какао написав:
Добрый день. Хочу открыть депозитную карту. Читаю условия "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» 15грн. Убрать или отключить это можно)?
Можно.
Скажите о своём желании сразу, переступив порог отд-я и следите за руками менагера при оформлении. В принципе, щас страхи не навязывают, но неофитов спокойно могут наколоть, особенно если и менагер тоже неофит
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:59
Amethyst спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
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Какао
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:39
Какао написав:Amethyst
спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
Вы подписываете Анкету по продукту, там обычно уже проставлены/пропечатаны галочки по страховкам и СМС. Вот ваша задача убедить менагера в мини-отд-и эти галочки не ставить у программе при формировании заявки. Делоф-то
Если галочки таки "ой, проставились", то просто не подписывайте ту анкету, т.е. откажитесь от получения карты... ну а шо делать -- потом отказаться от страховок будет геморрно.
Хай менагер думает как по-другому повысить свой КиПиАй
Кстати, один из вариантов ублажить менагера, эт оформляться без рефералки. Похоже, шо в этом случае менагеру больше бонусов капает
ПС. СМС-инфо можно переключить на шаровые пуши уже в апликухе.
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:04
Amethyst написав: Какао написав:Amethyst
спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
Вы подписываете Анкету по продукту, там обычно уже проставлены/пропечатаны галочки по страховкам и СМС. Вот ваша задача убедить менагера в мини-отд-и эти галочки не ставить у программе при формировании заявки. Делоф-то
Если галочки таки "ой, проставились", то просто не подписывайте ту анкету, т.е. откажитесь от получения карты... ну а шо делать -- потом отказаться от страховок будет геморрно.
Хай менагер думает как по-другому повысить свой КиПиАй
Кстати, один из вариантов ублажить менагера, эт оформляться без рефералки. Похоже, шо в этом случае менагеру больше бонусов капает
ПС. СМС-инфо можно переключить на шаровые пуши уже в апликухе.
Именно так я и получал несколько раз карты. Ой не могу страховки убрать - не забираю карту вообще... На следующий день - звонок с ГЛ, забирайте уже без страховки. Вуаля, на следующий день карта без каких-либо страховок и платных услуг.
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jay2004
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Сегодня оформляю на год под 12% с текущего счёта +++
Вчора...мабуть. Ахція воскресла.
а я и не знал шо замирала.9-го открывал по 13,а 22-го мне манагерка с порога "ой уже на 1проц меньше будет"💃
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:48
Какао написав:
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи.
Відкривав у точці видачі 2 на 3 метри, спочатку менеджер казала, що тільки у службі підтримки можуть відключити страхування, а коли я почав телефонувати до них, то відразу "знайшла сама" як це зробити)
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