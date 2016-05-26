Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:38

Какао написав: Глянул только что % кешбека в приложухе и поржакал. На кредитные деньги дают БОЛЬШЕ%!) Глянул только что % кешбека в приложухе и поржакал. На кредитные деньги дают БОЛЬШЕ%!)

Какао написав: А кешбек так себе у форварда. В том же моно всегда 2% на продукты, и бывают вкусности типа 20% на ветаптеки, 10% Watsons и не помню какой % на простые аптеки. А кешбек так себе у форварда. В том же моно всегда 2% на продукты, и бывают вкусности типа 20% на ветаптеки, 10% Watsons и не помню какой % на простые аптеки.

А с чего тут ржать? Это как раз очень хорошо для того у кого есть кредитный лимит. Моно тоже с этого начинали, но потом стали больше давать за свои и я почти перестал платить моно.В целом у Форварда кешбэк выше, просто раз на раз не приходится. В мае, например, на продукты был 4%/3% (кредитные/свои), кафе 5%/4%, в апреле - аптеки 5%/4%, те же зоомагазины 20%/20%. В общем, обычно за кредитные обычно давали от 4% до 7%, плюс выбор 3 категорий, а не 2, как у моно.