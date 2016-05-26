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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:28
Пансер написав: Какао написав:
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи.
Відкривав у точці видачі 2 на 3 метри, спочатку менеджер казала, що тільки у службі підтримки можуть відключити страхування, а коли я почав телефонувати до них, то відразу "знайшла сама" як це зробити)
тут найголовніше, що якщо ця точка підключить, то відключити пізніше вони уже не зможуть. Треба буде шукати відділення. Гарячка це все покриває, бо план же зверху спускають.
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Ромасик
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:51
Amethyst написав: Какао написав:Amethyst
спасибо!)
проблема в том, что у меня нет отделений как в больших городах. только две точки выдачи. думаю там просто выдают карту и подписываешь бумаги. получается мне нужно как-то через поддержку или по телефону это отключать...
Вы подписываете Анкету по продукту, там обычно уже проставлены/пропечатаны галочки по страховкам и СМС. Вот ваша задача убедить менагера в мини-отд-и эти галочки не ставить у программе при формировании заявки. Делоф-то
Если галочки таки "ой, проставились", то просто не подписывайте ту анкету, т.е. откажитесь от получения карты... ну а шо делать -- потом отказаться от страховок будет геморрно.
Хай менагер думает как по-другому повысить свой КиПиАй
Кстати, один из вариантов ублажить менагера, эт оформляться без рефералки. Похоже, шо в этом случае менагеру больше бонусов капает
ПС. СМС-инфо можно переключить на шаровые пуши уже в апликухе.
я сходу сказал что эту хрень отключайте, она сама не знала про нее. в общем позвонила в другой город и ей рассказали как это отключить.
анкету я подписал,и такой галочки там не нашел. есть " у випадку якщо графа"...но самой галки не вижу. и сейчас заметил что менеджер вообщене подписала мою копию
рефки не было, позвонил,узнал и пришел.
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Какао
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:06
Глянул только что % кешбека в приложухе и поржакал. На кредитные деньги дают БОЛЬШЕ%!)
Второй прикол в том, что у меня дебетовая карта без возможности кредита(ну я ее завел ради 15% на остаток)
А кешбек так себе у форварда. В том же моно всегда 2% на продукты, и бывают вкусности типа 20% на ветаптеки, 10% Watsons и не помню какой % на простые аптеки.
СМС информирование правильно отключил или не?)
"услуга SMS сервис с push уведомлениями" разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forwars online. ВКЛЮЧИЛ эту штуку.
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Какао
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:31
Какао написав:
СМС информирование правильно отключил или не?)
"услуга SMS сервис с push уведомлениями" разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forwars online. ВКЛЮЧИЛ эту штуку.
Вообщем на пуш перешли, вот и хорошо. Это нашару
А по страховкам можете после праздников звякнуть на саппорт, или написать запрос через ИБ. Хотя по дебеткам эт уж оч. упоротые менагеры их прикручивают
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:38
Какао написав:
Глянул только что % кешбека в приложухе и поржакал. На кредитные деньги дают БОЛЬШЕ%!)
А с чего тут ржать? Это как раз очень хорошо для того у кого есть кредитный лимит. Моно тоже с этого начинали, но потом стали больше давать за свои и я почти перестал платить моно.
Какао написав:
А кешбек так себе у форварда. В том же моно всегда 2% на продукты, и бывают вкусности типа 20% на ветаптеки, 10% Watsons и не помню какой % на простые аптеки.
В целом у Форварда кешбэк выше, просто раз на раз не приходится. В мае, например, на продукты был 4%/3% (кредитные/свои), кафе 5%/4%, в апреле - аптеки 5%/4%, те же зоомагазины 20%/20%. В общем, обычно за кредитные обычно давали от 4% до 7%, плюс выбор 3 категорий, а не 2, как у моно.
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ingtrans
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:45
Какао написав:
А кешбек так себе у форварда
Ню-ню, чот не рубите вы нифига в колбасных обрезках
Тут вы можете оформить 2 дебетки и кредитку и по всем будет КБ.
И лимит КБ на кредитке в 2раза больше, чем у Мони.
А если еще глубже задуматься, то никто ж не мешает юзать сразу и Моню и Фарса, а лучше еще десяток КБ-карт. См. Finance.ua: Карты с кэшбэком
ПС. И кредлимит Фарса в принципе до 10К ща нормально наливает. Попробуйте
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:51
Какао написав:
А кешбек так себе у форварда. В том же моно всегда 2% на продукты, и бывают вкусности типа 20% на ветаптеки, 10% Watsons и не помню какой % на простые аптеки.
то вы долго запрягались. Предыдущие 2 мес было 4% на супермаркеты за кредитные. А вкусностей в ветаптеках не находил)
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Ромасик
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