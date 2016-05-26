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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:54
Amethyst написав:
Дебетка, пенсионка
и кредитка
Несколько дебеток + депозитка + пенсионка + кредитка )
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:58
Какао написав:
нет, все таки не выше. фифти фифти. на продукты конечно хорошо 4%. категорий то 3, а макс за месяц вроде бы 300 против 500 у моно.
До фифти-фифти далеко. По кредитке 1000 грн в месяц. И если у моно как правило 2-3% ну максимум 4% на категории за исключением такси, кино, цветы, книги, зоотовары, на которые 10-20%, то у Форварда на те же категории обычно 4-7%, а на всякие цветы и зоотовары те же 10-20%. 1/2% на продукты в этом месяце - это первый раз такое. Вот только партнерских категорий у Форварда меньше. Жаль только, что чем дальше, тем процент кешбэка будет ниже если не у всех, то у многих банков.
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