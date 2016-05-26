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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4867486848694870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:54

  Amethyst написав:Дебетка, пенсионка :P и кредитка

Несколько дебеток + депозитка + пенсионка + кредитка )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:нет, все таки не выше. фифти фифти. на продукты конечно хорошо 4%. категорий то 3, а макс за месяц вроде бы 300 против 500 у моно.

До фифти-фифти далеко. По кредитке 1000 грн в месяц. И если у моно как правило 2-3% ну максимум 4% на категории за исключением такси, кино, цветы, книги, зоотовары, на которые 10-20%, то у Форварда на те же категории обычно 4-7%, а на всякие цветы и зоотовары те же 10-20%. 1/2% на продукты в этом месяце - это первый раз такое. Вот только партнерских категорий у Форварда меньше. Жаль только, что чем дальше, тем процент кешбэка будет ниже если не у всех, то у многих банков.
ingtrans
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