Несколько дебеток + депозитка + пенсионка + кредитка )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:54
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
До фифти-фифти далеко. По кредитке 1000 грн в месяц. И если у моно как правило 2-3% ну максимум 4% на категории за исключением такси, кино, цветы, книги, зоотовары, на которые 10-20%, то у Форварда на те же категории обычно 4-7%, а на всякие цветы и зоотовары те же 10-20%. 1/2% на продукты в этом месяце - это первый раз такое. Вот только партнерских категорий у Форварда меньше. Жаль только, что чем дальше, тем процент кешбэка будет ниже если не у всех, то у многих банков.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если нет кэшбека, зачем вообще карточка?)
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
раки по 5руб, очень большие,но вчера)
таблетки по 400грн. приятно с 20% кб покупать
круто. тогда отправлю маман, она как раз 3 штуки возьмет без проблем)
Додано: Суб 26 чер, 2021 06:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
снова раки по 5 рублей,но вчера)
на сегодняшний день вижу:
- категория продукты у моно лучше. 1% против 2%. если берем кредитку,то одинаково. ну или ждем маны небесной от Форварда на 4%. "1000грн. в месяц" Вы или средний покупатель тарит продукты на 25к в месяц? ооочень сомневаюсь. далеко до фифти, да.
- какие другие категории? я не в теме. вижу сейчас мебель и строительство 3-4, кино развлечения 3-6 и коммуналка 2-3
"коммуналка" хорошее предложение если vs моно,а так укрсиб давал-дает 5% без налога.
"мебель и строительство" приятно, но на любителя.
"кино развлечения 3-6" тут лучше.
и не вижу аналогов у Форварда Watsons 10% Eva 8% Eldorado Foxtrot 5%
да, будет ниже. спасет только конкуренция между банками. вон укрсиб отключил всех без разговоров от 5%. тенденция так себе...
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можно ли на ребенка оформить сберегательный счет?
Если у родителей уже есть по 200к, фонд выплатит детские?
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот именно, что Вы взяли отдельный месяц, в котором у Форварда на продукты кешбэк хуже (на самом деле, лучше, потому что 2% за кредитные - это лучше, чем 2% за свои), а остальные категории Вам не нужны и обосновываете этим свое заключение о том, что у Форварда кешбэки хуже. Да, у моно лучше партнерские кешбэки, но кешбэки от банка в целом лучше у Форварда. И да этот месяц у Форварда по кешбэкам не очень. Не помню, чтобы у них когда-то до этого было 2% по какой-либо из категорий.
Я, например, в этом месяце продукты оплачиваю с кешбэком 5% грязными за кредитные (по большей части) и 2% чистыми за кредитные. Картой моно за продукты последний раз платил очень давно, просто потому что всегда есть карты с более высокими кешбэками на продукты. Да и вообще чуть ли не единственные покупки, которые я оплачиваю картой моно, - это покупки в зоомагазинах, когда кешбэк 20%. Бывают и другие категории, в которых в конкретном месяце монобанк лучше других, но с Форвардом почти всегда получалось, что, скажем, по 5 из 6 его категорий, доступных для выбора в конкретном месяце, процент кешбэка выше, чем по тем же категориям в том же месяце у других банков. Монобанк же обычно лучше только категориями типа цветы, кино, зоотовары, когда они есть. В принципе посмотреть и сравнить, что было за последние месяцы можно
Ну и посмотрим, что будет "завтра". Гороховский какое-то время назад уже анонсировал снижение кешбэка у монобанка с 1 июля.
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