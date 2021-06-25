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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4867486848694870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:54

  Amethyst написав:Дебетка, пенсионка :P и кредитка

Несколько дебеток + депозитка + пенсионка + кредитка )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:нет, все таки не выше. фифти фифти. на продукты конечно хорошо 4%. категорий то 3, а макс за месяц вроде бы 300 против 500 у моно.

До фифти-фифти далеко. По кредитке 1000 грн в месяц. И если у моно как правило 2-3% ну максимум 4% на категории за исключением такси, кино, цветы, книги, зоотовары, на которые 10-20%, то у Форварда на те же категории обычно 4-7%, а на всякие цветы и зоотовары те же 10-20%. 1/2% на продукты в этом месяце - это первый раз такое. Вот только партнерских категорий у Форварда меньше. Жаль только, что чем дальше, тем процент кешбэка будет ниже если не у всех, то у многих банков.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если нет кэшбека, зачем вообще карточка?)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:то вы долго запрягались. Предыдущие 2 мес было 4% на супермаркеты за кредитные. А вкусностей в ветаптеках не находил)

раки по 5руб, очень большие,но вчера)
таблетки по 400грн. приятно с 20% кб покупать

  Amethyst написав:Дебетка, пенсионка :P и кредитка

круто. тогда отправлю маман, она как раз 3 штуки возьмет без проблем)
Какао
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:До фифти-фифти далеко.

снова раки по 5 рублей,но вчера)

на сегодняшний день вижу:
- категория продукты у моно лучше. 1% против 2%. если берем кредитку,то одинаково. ну или ждем маны небесной от Форварда на 4%. "1000грн. в месяц" Вы или средний покупатель тарит продукты на 25к в месяц? ооочень сомневаюсь. далеко до фифти, да.

- какие другие категории? я не в теме. вижу сейчас мебель и строительство 3-4, кино развлечения 3-6 и коммуналка 2-3
"коммуналка" хорошее предложение если vs моно,а так укрсиб давал-дает 5% без налога.
"мебель и строительство" приятно, но на любителя.
"кино развлечения 3-6" тут лучше.

и не вижу аналогов у Форварда Watsons 10% Eva 8% Eldorado Foxtrot 5%

да, будет ниже. спасет только конкуренция между банками. вон укрсиб отключил всех без разговоров от 5%. тенденция так себе...
Какао
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можно ли на ребенка оформить сберегательный счет?
Если у родителей уже есть по 200к, фонд выплатит детские?
ziks
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:снова раки по 5 рублей,но вчера)

на сегодняшний день вижу:

Вот именно, что Вы взяли отдельный месяц, в котором у Форварда на продукты кешбэк хуже (на самом деле, лучше, потому что 2% за кредитные - это лучше, чем 2% за свои), а остальные категории Вам не нужны и обосновываете этим свое заключение о том, что у Форварда кешбэки хуже. Да, у моно лучше партнерские кешбэки, но кешбэки от банка в целом лучше у Форварда. И да этот месяц у Форварда по кешбэкам не очень. Не помню, чтобы у них когда-то до этого было 2% по какой-либо из категорий.
Я, например, в этом месяце продукты оплачиваю с кешбэком 5% грязными за кредитные (по большей части) и 2% чистыми за кредитные. Картой моно за продукты последний раз платил очень давно, просто потому что всегда есть карты с более высокими кешбэками на продукты. Да и вообще чуть ли не единственные покупки, которые я оплачиваю картой моно, - это покупки в зоомагазинах, когда кешбэк 20%. Бывают и другие категории, в которых в конкретном месяце монобанк лучше других, но с Форвардом почти всегда получалось, что, скажем, по 5 из 6 его категорий, доступных для выбора в конкретном месяце, процент кешбэка выше, чем по тем же категориям в том же месяце у других банков. Монобанк же обычно лучше только категориями типа цветы, кино, зоотовары, когда они есть. В принципе посмотреть и сравнить, что было за последние месяцы можно здесь.
Ну и посмотрим, что будет "завтра". Гороховский какое-то время назад уже анонсировал снижение кешбэка у монобанка с 1 июля.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:20

ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?

NewCard у меня уже закончилась, оплачиваю О.Картой.
ingtrans
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