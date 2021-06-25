Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49

Какао написав: снова раки по 5 рублей,но вчера)



на сегодняшний день вижу:

снова раки по 5 рублей,но вчера)на сегодняшний день вижу:

Вот именно, что Вы взяли отдельный месяц, в котором у Форварда на продукты кешбэк хуже (на самом деле, лучше, потому что 2% за кредитные - это лучше, чем 2% за свои), а остальные категории Вам не нужны и обосновываете этим свое заключение о том, что у Форварда кешбэки хуже. Да, у моно лучше партнерские кешбэки, но кешбэки от банка в целом лучше у Форварда. И да этот месяц у Форварда по кешбэкам не очень. Не помню, чтобы у них когда-то до этого было 2% по какой-либо из категорий.Я, например, в этом месяце продукты оплачиваю с кешбэком 5% грязными за кредитные (по большей части) и 2% чистыми за кредитные. Картой моно за продукты последний раз платил очень давно, просто потому что всегда есть карты с более высокими кешбэками на продукты. Да и вообще чуть ли не единственные покупки, которые я оплачиваю картой моно, - это покупки в зоомагазинах, когда кешбэк 20%. Бывают и другие категории, в которых в конкретном месяце монобанк лучше других, но с Форвардом почти всегда получалось, что, скажем, по 5 из 6 его категорий, доступных для выбора в конкретном месяце, процент кешбэка выше, чем по тем же категориям в том же месяце у других банков. Монобанк же обычно лучше только категориями типа цветы, кино, зоотовары, когда они есть. В принципе посмотреть и сравнить, что было за последние месяцы можноНу и посмотрим, что будет "завтра". Гороховский какое-то время назад уже анонсировал снижение кешбэка у монобанка с 1 июля.