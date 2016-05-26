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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4868486948704871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:02

  Ромасик написав:супермаркеты 5% чистыми кредиными это Б5 на постоянной основе. По этому о %% ниже спорить нет смысла.

Б5 - это супермаркеты 2% чистыми за кредитные, а не 5%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:02

Ромасик
Б5 (тас) на постоянной основе, подскажите как? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:10

  ingtrans написав:
  Ромасик написав:супермаркеты 5% чистыми кредиными это Б5 на постоянной основе. По этому о %% ниже спорить нет смысла.

Б5 - это супермаркеты 2% чистыми за кредитные, а не 5%.

да, извиняюсь, опчеатка, исправил.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:36

  valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?

А как в АТБ получить 5% с ньюкард?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:38

  Oktawa написав:
  valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?

А как в АТБ получить 5% с ньюкард?

Заказывать через интернет - https://zakaz.atbmarket.com/
ingtrans
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Повідомлень: 2869
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:01

  ingtrans написав:
  Oktawa написав:
  valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?

А как в АТБ получить 5% с ньюкард?

Заказывать через интернет - https://zakaz.atbmarket.com/

А с самовывозом тоже можно так оплачивать?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:06

  Oktawa написав:
  ingtrans написав:
  Oktawa написав:А как в АТБ получить 5% с ньюкард?

Заказывать через интернет - https://zakaz.atbmarket.com/

А с самовывозом тоже можно так оплачивать?

Да, я именно с самовывозом заказываю, но оплачиваю онлайн.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

не актуально
zentol
 
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