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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:02
Ромасик написав:
супермаркеты 5% чистыми кредиными это Б5 на постоянной основе. По этому о %% ниже спорить нет смысла.
Б5 - это супермаркеты 2% чистыми за кредитные, а не 5%.
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ingtrans
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:02
Ромасик
Б5 (тас) на постоянной основе, подскажите как? Спс
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valya
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:10
ingtrans написав:
Ромасик написав:
супермаркеты 5% чистыми кредиными это Б5 на постоянной основе. По этому о %% ниже спорить нет смысла.
Б5 - это супермаркеты 2% чистыми за кредитные, а не 5%.
да, извиняюсь, опчеатка, исправил.
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Ромасик
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:36
valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?
А как в АТБ получить 5% с ньюкард?
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Oktawa
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:38
Oktawa написав: valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?
А как в АТБ получить 5% с ньюкард?
Заказывать через интернет - https://zakaz.atbmarket.com/
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ingtrans
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:01
ingtrans написав: Oktawa написав: valya написав:ingtrans
Есть 5% чистыми своими ньюкартой в сильпо, атб. А где это 5% грязными кредитными?
А как в АТБ получить 5% с ньюкард?
Заказывать через интернет - https://zakaz.atbmarket.com/
А с самовывозом тоже можно так оплачивать?
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Oktawa
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:06
Oktawa написав:
А с самовывозом тоже можно так оплачивать?
Да, я именно с самовывозом заказываю, но оплачиваю онлайн.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:22
не актуально
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:25
Опять банкинг лежит?
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