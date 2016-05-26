|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:05
Stringer написав:
Да, глючит сегодня, то приложуха не грузится, то карты слетают, то смски приходят с задержками
Зашёл, теперь карты пропали. Цирк) Вот так и храни деньги у скунса - в нужный момент понадобятся и не сможешь воспользоваться.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:18
lloydbanksua написав: Stringer написав:
Да, глючит сегодня, то приложуха не грузится, то карты слетают, то смски приходят с задержками
Зашёл, теперь карты пропали. Цирк) Вот так и храни деньги у скунса - в нужный момент понадобятся и не сможешь воспользоваться.
Саме така ситуація в мене і відбулась - треба налом оплатити 200 грн., а в гаманці менше. Прийшлося з укргазу з комісією переганяти.
Буду частину перекидати на моно
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:39
Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
-
alter
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:44
vitaliy_berdinskikh написав: alter написав:
Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
Тебе просто повезло.
Пойду тогда лотерейку куплю
-
alter
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
-
Митяйка
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 14.09.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, sens
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|8126
|1824484
|
|
|95693
|11698755
|
|
|54
|20694
|
|