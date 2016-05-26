Зашёл, теперь карты пропали. Цирк) Вот так и храни деньги у скунса - в нужный момент понадобятся и не сможешь воспользоваться.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:05
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Саме така ситуація в мене і відбулась - треба налом оплатити 200 грн., а в гаманці менше. Прийшлося з укргазу з комісією переганяти.
Буду частину перекидати на моно
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:41
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:52
Додано: Нед 27 чер, 2021 20:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всем добрый вечер. Всем спасибо за общение!
Подскажите пжлста новичку Форварда - там есть пункт "неактивный счет" комиссия 50грн. Какие критерии этой не активности? Нужно купить что-то, то бишь провести хотя бы одну покупку? Или же хватит простого перевода с карты или на карту?(про другую комиссию где нужно 10 покупок или больше 1000грн я помню)
Додано: Пон 28 чер, 2021 08:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
на выходные тем более длинные надо делать запас на нескольких, если планируется пополнять - например, еще ПУМБ и там Туду добавить, Форвард на моменте очень ненадежен
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