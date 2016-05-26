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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4869487048714872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:05

  Stringer написав: Да, глючит сегодня, то приложуха не грузится, то карты слетают, то смски приходят с задержками

Зашёл, теперь карты пропали. Цирк) Вот так и храни деньги у скунса - в нужный момент понадобятся и не сможешь воспользоваться.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

lloydbanksua написав:
  Stringer написав: Да, глючит сегодня, то приложуха не грузится, то карты слетают, то смски приходят с задержками

Зашёл, теперь карты пропали. Цирк) Вот так и храни деньги у скунса - в нужный момент понадобятся и не сможешь воспользоваться.
Саме така ситуація в мене і відбулась - треба налом оплатити 200 грн., а в гаманці менше. Прийшлося з укргазу з комісією переганяти.
Буду частину перекидати на моно
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 337
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
alter
 
Повідомлень: 627
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:41

  alter написав:Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
Тебе просто повезло.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 4593
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliy_berdinskikh написав:
  alter написав:Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
Тебе просто повезло.
Пойду тогда лотерейку куплю
alter
 
Повідомлень: 627
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:52

  alter написав:Зашёл в приложение, все открылось, карты на месте, сэп зачислен. Что я делаю не так?
аналогично, коллега .✌нас мало но мы в тельняшках. :mrgreen:
Митяйка
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Повідомлень: 56
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всем добрый вечер. Всем спасибо за общение!

Подскажите пжлста новичку Форварда - там есть пункт "неактивный счет" комиссия 50грн. Какие критерии этой не активности? Нужно купить что-то, то бишь провести хотя бы одну покупку? Или же хватит простого перевода с карты или на карту?(про другую комиссию где нужно 10 покупок или больше 1000грн я помню)
Какао
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

на выходные тем более длинные надо делать запас на нескольких, если планируется пополнять - например, еще ПУМБ и там Туду добавить, Форвард на моменте очень ненадежен
cohan
 
Повідомлень: 2077
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