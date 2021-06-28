Додано: Вів 29 чер, 2021 13:37

Сегодня был звонок с КЦ, в очередной раз предлагали кредит наличными, после моего отказа и указанием причины, мол привык жить за свои,неожиданно сами предложили кредитную карту.Говорю, я уже к вам как то обращался и мне ответили, что пенсионерам не выдают кредитку, на что дама мне говорит, то вы попали на не компетентного сотрудника,после идентификации мол мы видим, что у вас есть наша пенсионная и кокодебет карты,почему бы не заиметь еще и кредитку, причем сказали что без лимита сейчас не выдают и спросили сколько мне надо лимита. Вообщем записали на завтра в отделение на получение кредитки.

Хотел спросить, если и вправду все сложится удачно,как там отпихиваться от всех страховок, можно ли прямо в отделении? Будет ли все так просто как при получении дебетовых карт?