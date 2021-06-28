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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4870487148724873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:14

амазон

что за странный банк этот, в поддержке которого заявили, что карты не работают с Амазоном, впервые слышу, чтобы банк решал в каком магазине работать, а в каком нет
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:50

SILVER_UA Там на Амазоне авторизация проходит без CVV-кода, насколько я помню. Может быть в этом затык у них по безопасности.

Кто получил именную дебетовую карту, удалось ее активировать? А то помню многие писали, а потом затихло как-то.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:53

  malinin007 написав:Кто получил именную дебетовую карту, удалось ее активировать?

Удалось. Хотя был звонок из КЦ с сообщением, что карту не выдадут, но через недельку выдали.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:56

Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Там на Амазоне авторизация проходит без CVV-кода, насколько я помню. Может быть в этом затык у них по безопасности.

как обойти ? в поддержке сказали никак оплатить не получится
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня был звонок с КЦ, в очередной раз предлагали кредит наличными, после моего отказа и указанием причины, мол привык жить за свои,неожиданно сами предложили кредитную карту.Говорю, я уже к вам как то обращался и мне ответили, что пенсионерам не выдают кредитку, на что дама мне говорит, то вы попали на не компетентного сотрудника,после идентификации мол мы видим, что у вас есть наша пенсионная и кокодебет карты,почему бы не заиметь еще и кредитку, причем сказали что без лимита сейчас не выдают и спросили сколько мне надо лимита. Вообщем записали на завтра в отделение на получение кредитки.
Хотел спросить, если и вправду все сложится удачно,как там отпихиваться от всех страховок, можно ли прямо в отделении? Будет ли все так просто как при получении дебетовых карт?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:52

  vladimir_smirnov_61 написав:Хотел спросить, если и вправду все сложится удачно,как там отпихиваться от всех страховок, можно ли прямо в отделении? Будет ли все так просто как при получении дебетовых карт?

Смотрите что подписываете. Если будет страховка - отказывайтесь. Может быть ситуация что предложат подписать страховку но тут же написать заявление на ее закрытие. На такую схему соглашайтесь (оно как-то сотрудникам выгодно), но копию заявления о закрытии страховки сразу попросите отсканировать и вам. А так сама процедура в принципе ничуть не сложнее чем получение дебетки
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vladimir_smirnov_61 написав:Хотел спросить, если и вправду все сложится удачно,как там отпихиваться от всех страховок, можно ли прямо в отделении? Будет ли все так просто как при получении дебетовых карт?

При оформлении скажите, что не нужны страховки, и потом при подписании договора на первой странице не должны быть проставлены галки напротив страховки. Насчет смс-информирования тоже решите надо оно вам или нет, оно тоже платное, если в приложении Форварда не переключить ползунок на пуш-уведомления.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:А так сама процедура в принципе ничуть не сложнее чем получение дебетки

А контакти скількох осіб в заручники беруть зараз?
Квесторе_поверніться
 
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