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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:14
амазон
что за странный банк этот, в поддержке которого заявили, что карты не работают с Амазоном, впервые слышу, чтобы банк решал в каком магазине работать, а в каком нет
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:50
SILVER_UA Там на Амазоне авторизация проходит без CVV-кода, насколько я помню. Может быть в этом затык у них по безопасности.
Кто получил именную дебетовую карту, удалось ее активировать? А то помню многие писали, а потом затихло как-то.
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:53
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:56
Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня был звонок с КЦ, в очередной раз предлагали кредит наличными, после моего отказа и указанием причины, мол привык жить за свои,неожиданно сами предложили кредитную карту.Говорю, я уже к вам как то обращался и мне ответили, что пенсионерам не выдают кредитку, на что дама мне говорит, то вы попали на не компетентного сотрудника,после идентификации мол мы видим, что у вас есть наша пенсионная и кокодебет карты,почему бы не заиметь еще и кредитку, причем сказали что без лимита сейчас не выдают и спросили сколько мне надо лимита. Вообщем записали на завтра в отделение на получение кредитки.
Хотел спросить, если и вправду все сложится удачно,как там отпихиваться от всех страховок, можно ли прямо в отделении? Будет ли все так просто как при получении дебетовых карт?
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:52
Смотрите что подписываете. Если будет страховка - отказывайтесь. Может быть ситуация что предложат подписать страховку но тут же написать заявление на ее закрытие. На такую схему соглашайтесь (оно как-то сотрудникам выгодно), но копию заявления о закрытии страховки сразу попросите отсканировать и вам. А так сама процедура в принципе ничуть не сложнее чем получение дебетки
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
При оформлении скажите, что не нужны страховки, и потом при подписании договора на первой странице не должны быть проставлены галки напротив страховки. Насчет смс-информирования тоже решите надо оно вам или нет, оно тоже платное, если в приложении Форварда не переключить ползунок на пуш-уведомления.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:35
Кто знает по кешбеку на июль, расклад категорий и процентов от Форварда?
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