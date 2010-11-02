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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:55
joik написав:Кто знает по кешбеку на июль, расклад категорий и процентов от Форварда?
Пока нет категорий, скорее всего завтра.
Как только появятся, опубликую в Телеге: https://t.me/tabfinance
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:19
emeta написав:
Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?
скунс обычно отправляет в течение получаса в рабочее время, как принимает приват хз
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20
emeta написав:
Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?
якщо сума велика - можуть стопнути (фінмон)
а так зазвичай в опертайм за 2-3 год проводиться
Востаннє редагувалось greenozon
в Вів 29 чер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20
malinin007 написав:SILVER_UA
Там на Амазоне авторизация проходит без CVV-кода, насколько я помню. Может быть в этом затык у них по безопасности.
Кто получил именную дебетовую карту, удалось ее активировать? А то помню многие писали, а потом затихло как-то.
пока не получил карту , 50грн сняли , на горячке сказали не выдадут ... чекаю ))
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