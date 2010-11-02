Пока нет категорий, скорее всего завтра.joik написав:Кто знает по кешбеку на июль, расклад категорий и процентов от Форварда?
Как только появятся, опубликую в Телеге:
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пока нет категорий, скорее всего завтра.
Как только появятся, опубликую в Телеге:
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:19
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20
якщо сума велика - можуть стопнути (фінмон)
а так зазвичай в опертайм за 2-3 год проводиться
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 29 чер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20
пока не получил карту , 50грн сняли , на горячке сказали не выдадут ... чекаю ))
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:55
напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.
Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
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