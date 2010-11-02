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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4871487248734874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

joik написав:Кто знает по кешбеку на июль, расклад категорий и процентов от Форварда?
Пока нет категорий, скорее всего завтра.
Как только появятся, опубликую в Телеге: https://t.me/tabfinance.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:19

  emeta написав:Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?

скунс обычно отправляет в течение получаса в рабочее время, как принимает приват хз
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20

  emeta написав:Какие сроки для платежа по реквизитам с карты Форварда на счёт Привата?

якщо сума велика - можуть стопнути (фінмон)
а так зазвичай в опертайм за 2-3 год проводиться
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 29 чер, 2021 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:20

  malinin007 написав:SILVER_UA Там на Амазоне авторизация проходит без CVV-кода, насколько я помню. Может быть в этом затык у них по безопасности.

Кто получил именную дебетовую карту, удалось ее активировать? А то помню многие писали, а потом затихло как-то.
пока не получил карту , 50грн сняли , на горячке сказали не выдадут ... чекаю ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:55

напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:13

  Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ?
Зачем было там держать хоть что-то ?
Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50

  mustbe написав:
  Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ?
Зачем было там держать хоть что-то ?
Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )

Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:52

  Ромасик написав:Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Если свинорыл не достаточно внимателен то какой он на фиг свинорыл? Так - порося несвiдоме ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:00

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ?
Зачем было там держать хоть что-то ?
Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )

Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету

пан имел в виду, что кредитный лимит кредитки должен быть выпотрошен к 0 :mrgreen: но увы у меня налито больше чем я потребляю

а что за вывод своих средств с кредитки тоже будет комиссия?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:27

  Ромасик написав:
а что за вывод своих средств с кредитки тоже будет комиссия?


Нет, комиссия только за кредитные.
Valeriy237
 
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