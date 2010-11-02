напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.
Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.
Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ? Зачем было там держать хоть что-то ? Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )
Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.
Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ? Зачем было там держать хоть что-то ? Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )
Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету
Ромасик написав:Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
Если свинорыл не достаточно внимателен то какой он на фиг свинорыл? Так - порося несвiдоме
Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.
Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед...
Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ? Зачем было там держать хоть что-то ? Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )
Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету
пан имел в виду, что кредитный лимит кредитки должен быть выпотрошен к 0 но увы у меня налито больше чем я потребляю
а что за вывод своих средств с кредитки тоже будет комиссия?