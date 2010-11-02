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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4872487348744875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:32

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Хм... А зачем было на кредитке держать крупные суммы ?
Зачем было там держать хоть что-то ?
Абсолютный ноль - вот идеальный баланс кредитки до рд в июле )

Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету

А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?

Потому что на пенсионной 10%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:41

  kreuz написав:
  Flamingo написав:Ну пока не было пенсионки - я к примеру на одной кредитке держал свободные. Все ж лучше чем в моне, алле и т.п. ну а сейчас - да согласен - резону нету

А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?

Давайте включать логику. Если я писал "пока не было пенсионки" - то наверное это как то связано с ее открытием... :mrgreen:
Разжевывать дальше или сами сможете сравнить что больше 8,5 или 10? :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

То ви хлопці дуже балувані відділеннями, котрі доступні не усім...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:43

  Ромасик написав:напоминаю, с 1 числа вводят комиссию за снятие/перевод кредитных средств по кредитке куку.

Если свинорылы думают, что это их не касается, то не совсем так. Сегодня недосмотрел с какой карты отправляю сеп и отправил с кредитки крупную сумму. Хорошо бы попал при наличии комиссии, все свинорыльские дела проспонсировал бы за все прошлое и на год вперед... :evil:

Так именно кредитные снимать всегда (имею в виду во всех банках) было дорого. Или комиссию нехилую сдерут, или, если не сдерут, то в льготный период не входит, что чуть лучше, но все равно грабеж. У Форварда как-то не так?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:19

  ingtrans написав:
  kreuz написав:А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?

Потому что на пенсионной 10%.

Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:33

  candidat написав:
  ingtrans написав:
  kreuz написав:А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?

Потому что на пенсионной 10%.

Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?

Не обязательно, тем более в Форварде пенсию получать нельзя. Просто у этой карты такое название.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:38

  candidat написав:
  ingtrans написав:
  kreuz написав:А чому наразі немає резону? Хіба 8.5% вже неактуально?

Потому что на пенсионной 10%.

Так чтоб получить пенсионную, надо, видимо, быть пенсионером. Или не обязательно?

Головне, щоб вона була там, де є Ви, бо на точках присутності не дають...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Так чтоб получить пенсионную, надо...
посетить отделение банка и изъявить там своё желание :)

В офисах, точках выдачи и т. п. карту эту не выдают.
MASolomko
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