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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4873487448754876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 486
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард завис. Не випускає ні p2p, ні СЕП. Потягнути іншою карткою теж не виходить. Хоча покупка 40 хв назад пройшла успішно.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня стал обладателем кредитной карты в довесок к кокодебет и пенсионной. От страховки отвертеться не получилось (навязали страхування життя")уже хотел уходить, но оператор заверила, что после активации карты и первой транзакции нужно перезвонить ей (оставила свой номер телефона) и она уберет эту страховку, мол без нее ну никак сейчас карту не открыть. Решил поверить на слово, а теперь вот думаю, а если не отменит, что делать??? может кто то даст совет?
И еще пару вопросов к опытным пользователям: 1). включать смс сервис на карту? (просто посмотрел в приложении : на кокодебет выключено, на пенсионной -включено. пуши приходят, за смс не снимало)2). Расчетная дата, я так понимаю, 30-е число (договор от сегодняшнего числа), т.е. траты за июль надо погасить до 30 августа чтобы оставаться в льготном, или здесь как то по другому?
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:10

Пансер хвилин 40 назад і СЕП успішно відправив
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Горячка вещает о случившемся "техническом сбое над которым уже работают специалисты банка". Предлагают попробовать повторить через пол-часа - час.
Что-то скунс с тех.сбоями зачастил. ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

В магазині оплата не пройшла, хоч гарячка на звязку, кажуть технічні проблеми.
Щось воно починає дратувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22

  Пансер написав:Форвард завис. Не випускає ні p2p, ні СЕП. Потягнути іншою карткою теж не виходить. Хоча покупка 40 хв назад пройшла успішно.


покупки ж идут через авторизационный центр, он может не форвардовский даже и там защита на защите и протоколы относительно просты и не меняются годами,
проще говоря покупки должны работать всегда

а вот ИБ - да, рост числа пользователей приводит к перегрузкам
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:37

  cohan написав:
  Пансер написав:Форвард завис. Не випускає ні p2p, ні СЕП. Потягнути іншою карткою теж не виходить. Хоча покупка 40 хв назад пройшла успішно.


покупки ж идут через авторизационный центр, он может не форвардовский даже и там защита на защите и протоколы относительно просты и не меняются годами,
проще говоря покупки должны работать всегда

а вот ИБ - да, рост числа пользователей приводит к перегрузкам


Невсповню где читал, но у Форварда единый процесинговый центр с Русским стандартом.
Причина с техничискими сбоями может быть совсем другая.
joik
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