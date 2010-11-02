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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард завис. Не випускає ні p2p, ні СЕП. Потягнути іншою карткою теж не виходить. Хоча покупка 40 хв назад пройшла успішно.
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня стал обладателем кредитной карты в довесок к кокодебет и пенсионной. От страховки отвертеться не получилось (навязали страхування життя")уже хотел уходить, но оператор заверила, что после активации карты и первой транзакции нужно перезвонить ей (оставила свой номер телефона) и она уберет эту страховку, мол без нее ну никак сейчас карту не открыть. Решил поверить на слово, а теперь вот думаю, а если не отменит, что делать??? может кто то даст совет?
И еще пару вопросов к опытным пользователям: 1). включать смс сервис на карту? (просто посмотрел в приложении : на кокодебет выключено, на пенсионной -включено. пуши приходят, за смс не снимало)2). Расчетная дата, я так понимаю, 30-е число (договор от сегодняшнего числа), т.е. траты за июль надо погасить до 30 августа чтобы оставаться в льготном, или здесь как то по другому?
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Горячка вещает о случившемся "техническом сбое над которым уже работают специалисты банка". Предлагают попробовать повторить через пол-часа - час.
Что-то скунс с тех.сбоями зачастил. ;(
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
В магазині оплата не пройшла, хоч гарячка на звязку, кажуть технічні проблеми.
Щось воно починає дратувати.
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:22
покупки ж идут через авторизационный центр, он может не форвардовский даже и там защита на защите и протоколы относительно просты и не меняются годами,
проще говоря покупки должны работать всегда
а вот ИБ - да, рост числа пользователей приводит к перегрузкам
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:37
Невсповню где читал, но у Форварда единый процесинговый центр с Русским стандартом.
Причина с техничискими сбоями может быть совсем другая.
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
только что пробовал, не оплата, ни перевод на другую карту не работают.
с кэшбеком я пролетел. Спасибо форварду!
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
Додано: Сер 30 чер, 2021 15:00
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