Додано: Сер 30 чер, 2021 14:05

Сегодня стал обладателем кредитной карты в довесок к кокодебет и пенсионной. От страховки отвертеться не получилось (навязали страхування життя")уже хотел уходить, но оператор заверила, что после активации карты и первой транзакции нужно перезвонить ей (оставила свой номер телефона) и она уберет эту страховку, мол без нее ну никак сейчас карту не открыть. Решил поверить на слово, а теперь вот думаю, а если не отменит, что делать??? может кто то даст совет?

И еще пару вопросов к опытным пользователям: 1). включать смс сервис на карту? (просто посмотрел в приложении : на кокодебет выключено, на пенсионной -включено. пуши приходят, за смс не снимало)2). Расчетная дата, я так понимаю, 30-е число (договор от сегодняшнего числа), т.е. траты за июль надо погасить до 30 августа чтобы оставаться в льготном, или здесь как то по другому?