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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 15:01
Шо и между своими не идет?
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malinin007
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:02
malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему
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sergia
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:03
malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
Спасибо за напоминание. Сделано.
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denmayer
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:04
Amethyst написав: malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
я не успел
Фарса упала
C утреца надо было...
Но теперячи похоже ужО опИЗдaли ;(
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:04
sergia написав: malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему
Если не в теме то значит вам и надо
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:05
sergia
В последний день каждого месяца фарс кидает накопленные проценты на карты, если на дебетке будет более, чем 15000, то будут начислять не 15%, а 8 (вроде).
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malinin007
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:06
malinin007 написав:
Шо и между своими не идет?
прошло,
минут 30 не фурычило
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Amethyst
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:08
Flamingo написав: sergia написав: malinin007 написав:
По 170 грн с дебеток все повыкидывали?
зачем? я не в теме. Если б приколов не было, то наверно и не посетил бы тему
Если не в теме то значит вам и надо
ожидал этого ответа)
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sergia
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Додано: Сер 30 чер, 2021 15:10
malinin007 написав:sergia
В последний день каждого месяца фарс кидает накопленные проценты на карты, если на дебетке будет более, чем 15000, то будут начислять не 15%, а 8 (вроде).
насчет этого я в курсе. Раньше заморачивался этим, но при нынешних ценах на все, как-то уже и не хочется возиться с этими заморочками.
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sergia
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